Tuinders hebben sleutelrol in strijd tegen blauwalg

De blauwalg krijgt het steeds zwaarder in het Prinsenbos in Naaldwijk. Nadat eerder al tal van maatregelen werden genomen ter bestrijding, moet de gebiedsgerichte aanpak van het Hoogheemraadschap van Delfland de bacterie het laatste zetje geven richting ondergang.



,,Als er minder voedingsstoffen in het water zitten kan de blauwalg minder goed groeien'', legt hoogheemraad Ingrid ter Woorst uit. ,,De bron van die nutriënten is de glastuinbouw en daarom moeten we die aanpakken.'' Met andere woorden: zorgen dat er geen afvalwater meer wordt geloosd.



Dat probeert het waterschap te doen met de zogenoemde gebiedsgerichte aanpak. ,,Polder voor polder lichten we alles door'', zegt Ter Woorst. ,,Zo worden onder meer pijpjes en buisjes waardoor het water wegloopt gedicht.'' Omdat het Prinsenbos een open verbinding heeft met vaarten en kanalen moet daardoor ook de waterkwaliteit in de recreatieplas verbeteren.



En er zijn de afgelopen tijd al heel wat maatregelen genomen om de jeuk en uitslag veroorzakende blauwalg in het zwemwater uit te bannen. Ter Woorst: ,,We hebben een aanvoersloot gemaakt en een pomp aangelegd die vers, stromend water naar het zwemgedeelte pompt. Blauwalg houdt niet van stromend water. Het is net zoiets als kinderen die zwembandjes om hebben en daardoor blijven drijven. Blauwalgen hebben drijfblaadjes, maar kunnen niet tegen stroming. Dan zinken ze en verdwijnen ze.''



Om die stroming te vergroten is er ook een landtong gemaakt. ,,En er is een natuurvriendelijke oever aangelegd'', vervolgt Ter Woorst. ,,Meer planten betekent meer beestjes die de blauwalg ook weer aanpakken. Het resultaat is minder blauwalg.''