Tuinders wachten al jaren, maar dit jaar komt dan eindelijk de prestigieuze Hillenraad100

Tuinders zitten er al jaren op te wachten. Maar in de loop van dit jaar verschijnt eindelijk de Hillenraad100, de lijst waarin de honderd meest toonaangevende tuinbouwbedrijven van Nederland door een deskundige jury worden gekozen. Wie wint, mag rekenen op veel erkenning en prestige binnen de tuinbouwbranche. De meest recente verkiezing was in 2019.

Destijds werd de KUBO Group uit Monster de verrassende nummer 1. De uitreiking had destijds plaats tijdens het Hortigala van het Jaar in de Ridderzaal in Den Haag. Het bedrijf Rijk Zwaan uit De Lier werd in 2019 winnaar bij de ‘grote jongens’ in de categorie 500+. Rijk Zwaan sleepte deze prijs in het verleden reeds diverse keren in de wacht.

Schering en inslag

Volgens de organisatoren van Hillenraad100 is het de hoogste tijd voor een nieuwe lijst. Want de afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van de tuinbouw, waarin fusies, overnames, consolidaties en schaalvergroting tegenwoordig schering en inslag zijn. Ook de coronapandemie, de explosie in de energieprijs, de inflatie en de geopolitieke spanningen hebben grote invloed op de sector. De jury bekijkt, hoe individuele ondernemingen zich in deze onzekere tijden staande houden in de mondiale tuinbouwwereld.

De competitie is inmiddels geopend. De ondernemingen uit de lijst van 2019 worden opnieuw gewogen. En nieuwe ondernemingen worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich in te schrijven. De jury kijkt vooral, welke ondernemingen het best in staat zijn geweest in te spelen op de veranderingen in de wereld. De visie op de toekomst wordt minstens zo belangrijk gevonden. Zo kijkt de jury welke bedrijven aansluiting hebben gevonden bij de laatste technologische ontwikkelingen. Ook wordt gekeken wie het beste inspeelt op structurele ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatverandering en biodiversiteit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.