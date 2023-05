Tuinderswoningen moeten gewone huizen worden, net als in andere gemeenten

Column We laten ons geen tweede keer naaien

Als Peter Noordanus zou weten welke chaos zijn politieke vriend Wimpie Deetman, twintig jaar geleden, met de annexatie van stukken Wateringen heeft veroorzaakt in Westland, dan zou hij volgende week in deze krant zijn nederige excuses aanbieden. Hij zou, beschaamd, ver afstand nemen van zijn ziekelijke hersenspinsel om het Westland te ontdoen van haar kassen om er huizen voor Haagse woningzoekenden voor in de plaats te zetten.