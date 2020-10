Tussen Kijkduin en Monster wordt flink wat duindoorn weggehaald om de natuur ruimte te geven

Gewoon aan de slag: ‘Alles voorberei­den voor groots Varend Corso in 2021’

5 oktober Als het aan de organisatie ligt, komt er gewoon een Varend Corso in 2021. Ondanks de onduidelijkheid die er is door het coronavirus, gaan de voorbereidingen door. Het bestuur bekijkt de opties voor een groots evenement, maar zet ook in op een alternatief.