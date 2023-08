Twee doden bij verkeersongeluk in Ter Heijde: ‘Buurman moest opzij springen voor de auto’

indebuurt.nl Raar maar waar! De Zuidpoort in Delft is níét vernoemd naar een stadspoort

Tegenwoordig staat alleen de Oostpoort er nog, maar ooit had Delft acht stadspoorten. Je verwacht misschien dat een van deze poorten de Zuidpoort heette, want zo heet het woon- en winkelgebied in het zuiden van binnenstad nu. Maar, op de plek van dit winkelgebied stond nooit een stadspoort. Wij vertellen je hoe de naam Zuidpoort wel ontstaan is.