Twee gewonden bij steekpartij op vakantiepark in 's-Gravenzande

Drie aanhoudin­gen in één nacht voor rijden onder invloed

5 januari Drie bestuurders van personenauto’s zijn afgelopen nacht in het werkgebied van de politie Westland aangehouden voor het rijden onder invloed. ‘Drugs en alcohol in het verkeer, doe het nooit weer’, is de wijze les die de politie na deze reeks aanhoudingen wil meegeven.