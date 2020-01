Twee meisjes (13 en 14) en een 16-jarige jongen aangehouden voor steekpartij Oranjepark

De jongen werd gisteravond rond 19.30 uur neergestoken in het Oranjepark. Hij is met zijn verwondingen gaan lopen richting de Prinses Margrietstraat. Vanaf daar het is hij naar ziekenhuis gebracht.

Toename steekincidenten

De politie geeft aan een toename te zien in het aantal ernstige incidenten met een steekwapen waar minderjarigen bij betrokken zijn. ,,Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ieder steekincident is er één teveel.” De agenten proberen er alles aan te doen om dit terug te dringen. ,,Onze wijkagenten en jeugdagenten zijn alert en staan, waar mogelijk, in contact met jongeren.”