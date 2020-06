Twee Naaldwijkers (50 en 59 jaar) aangehouden voor verdenking witwassen en hennepteelt en -handel

UPDATETwee Naaldwijkers zijn vandaag aangehouden bij een landelijke actie tegen ondermijnende criminaliteit. De politie is in totaal in 25 panden in Nederland binnengevallen. Daarbij werden naast de Westlanders nog een Schiedammer en een persoon uit Tuk (Overijssel) aangehouden.

De twee Westlanders (50 en 59 jaar) worden gezien als de hoofdverdachten in een grootschalig crimineel netwerk. Zij worden vrijdag, op verdenking van hennepteelt- en handel en witwassen, voorgeleid aan de rechter-commissaris. De Schiedammer (50) en de man uit Tuk (nabij Steenwijk, 42) zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hennepteelt.

In Naaldwijk werden onder meer een hennepdrogerij (220 planten), tasers en cash geld gevonden. Er lagen briefjes van vijfhonderd euro, volgens de politie een ‘indicatie van zwart geld’. In Naaldwijk werden twintig pallets met onveraccijnsde frisdrank aan. Bovendien werden daar twee panden met spoed gesloten, in Schiedam was dat op één locatie het geval.

Nadeel

Volgens het openbaar ministerie gaat het in dit onderzoek om ‘legale bedrijven, waarin illegaal geld zijn weg vindt’. ,,Van die vermenging ondervinden wij als samenleving heel veel nadeel en daarom is het heel goed dat wij die met z’n allen aanpakken”, zegt Linda Bregman.

Volgens burgemeester Bouke Arends is Westland in dit onderzoek het ‘schakel- én centrale punt van ondermijnende criminaliteit’ en daarom moest er worden ingegrepen. Zo werd er onder meer gecontroleerd op de illegale huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten, leegstaande panden, hennepkweek en -handel, witwassen, fiscale misstanden en overtreding van regels op meerdere gebieden. Ook werden mensen met een crimineel verleden, van wie vermoedt wordt dat ze nog steeds regels overtreden, onderzocht.

Er werd op meerdere plekken in Westland binnengevallen, waaronder in een bedrijfspand (botenopslag) aan de Zwartendijk en in de Hovenierstraat in Naaldwijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit legde twee boetes op bij een horecagelegenheid in Hoek van Holland.

,,Met deze actie hebben we helder gemaakt dat er in Westland geen plek voor je is als je je met deze activiteiten bezighoudt”, aldus Arends. ,,Dit soort overtredingen, een sluipend gif dat het daglicht niet kan verdragen, moeten we aan- én beetpakken. We hebben een klap uitgedeeld aan lieden die zich hiermee bezighouden.”

Vuurwapen

In totaal waren er verspreid over Nederland invallen in 25 panden, waarvan drie woningen en drie bedrijfspanden. Daarbij werden tienduizenden euro’s contant geld, tasers, een vuurwapen, pepperspray, hennepdrogerijen en hennepplantages in Schiedam en Steenwijk (ruim 400 en 1200 planten en 200 stekken) aangetroffen. Naast de vier aanhoudingen hebben meerdere mensen een proces verbaal gekregen. De politie sluit niet uit dat er in dit onderzoek nog meer aanhoudingen worden verricht.

De inval is onderdeel van een grote actie van de gemeente Westland, Rotterdam, Brielle, Schiedam en Maassluis. In samenwerking met de politie Den Haag en Rotterdam, douane, inspectie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, het openbaar ministerie, de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, UWV en omgevingsdiensten wordt er opgetreden tegen ondermijnende criminaliteit in de provincie Zuid-Holland. Gezamenlijk werkten zij een half jaar aan dit onderzoek, maar het individueel doorlichten van de verdachten loopt al veel langer.

Quote Dit onderzoek gebeurt niet dagelijks en zeker niet met zoveel inzet Bouke Arends