Twee nieuwe feesten op de ijsbaan in De Lier: Hard Gaat-Ie Festival en Café de Swing Live

Voor de Westlandse jeugd is er doorgaans nou niet bijster veel te doen op uitgaansgebied in hun eigen gemeente, dus een nieuwe festival organiseren zou geen overbodige luxe zijn. Dat dachten Levi Kuijper en Freek Hoogendijk hardop toen ze het daarover hadden in café de Swing in De Lier, de kroeg van laatstgenoemde. Dat was het prillle begin van ‘Hard Gaat-ie Festival’ en ‘Café de Swing Live’ op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni op de ijsbaan in De Lier. ,,Dit is een toplocatie.”