Twee personen ernstig gewond bij aanrijding op de Monsterseweg

Komst woonpark voor arbeidsmi­gran­ten houdt De Lier in zijn greep: ‘Vind dat hele plan twee keer niks’

De eerste spade moet nog de grond in, maar de komst van een grootschalig woonpark voor arbeidsmigranten werpt een donkere schaduw vooruit in het buitengebied van De Lier. De eens zo gemoedelijke Oostbuurtseweg werd reeds diverse keren opgeschrikt door aanslagen op kweker Paul Fransen. In de kleine gemeenschap heerst wantrouwen en klinken onderling bittere verwijten.