Twee scooterrijders gewond na aanrijding op Burgemeester Elsenweg Naaldwijk

Man gepakt met mortieren in schuur in Poeldijk

In een schuur bij een woning in Poeldijk is een lading zwaar vuurwerk, waaronder mortierbommen, aangetroffen. Een man heeft daarvoor van de Westlandse burgemeester Bouke Arends een last onder dwangsom van 1000 euro gekregen om te voorkomen dat hij nog een keer in de fout gaat. Een flinke taakstraf of zelfs een onvoorwaardelijke gevangenisstraf hangt boven zijn hoofd.

29 november