Twee voertuigen klappen op elkaar in Honselersdijk

Messenge­weld door tieners? Er is maar één stad waar het vaker gebeurt dan in Den Haag

Wij kijken er bijna niet meer van op: een 15-jarige jongen raakte vorige week zwaargewond, nadat hij door minderjarige stadsgenoten in zijn rug werd gestoken in een buurtsuper aan de Berensteinlaan. Messengeweld door tieners? Alleen in Rotterdam gebeurt het vaker dan in Den Haag.

4 januari