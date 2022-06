Twee zeldzame orchideeën gevonden in duingebied bij ‘s Gravenzande

In de vorige eeuw is de groenknolorchis flink afgenomen in Nederland, maar de afgelopen jaren is het plantje weer vaker te vinden. Dat komt vooral door de herstelprojecten van vochtige duinvalleien langs de Nederlandse kust. De groenknolorchis is een bijzondere orchidee: hij is vrij klein, heeft maximaal tien bloemen en is geelgroen. Het plantje is een van de weinige die streng beschermd zijn onder de habitatrichtlijn van de EU. Het doel van dit Europese project is om de afname van grijze duinen en vochtige duinvalleien te compenseren.