Tweespalt in college na besluit over grootschalige migrantenhuisvesting: ‘Wij gaan door met dit plan’

Grote banken en verzeke­raars stappen in Westlandse aardwarmte­pro­jec­ten: ‘Risico’s worden zo gespreid’

Vijf banken en verzekeraars zien zó veel heil in het aardwarmteproject in Maasdijk en in het Warmtenetwerk Westland dat ze een flinke bijdrage leveren in de financiering ervan. Daar is in totaal zo’n 115 miljoen euro mee gemoeid. De banken en verzekeraars nemen driekwart van dat bedrag voor hun rekening.

14 december