Uitvaartmuseum moet inspireren over eigen einde

Peter Feldkamp opende gisteren aan het Mercuriusplein 2 in Poeldijk zijn uitvaartmuseum. „Bij toeval”, legt de uitvaartbegeleider uit. „Ik heb in de loop van de 35 jaar dat ik in de uitvaartbranche werkzaam ben een aantal zaken verzameld. Bij toeval liep ik René Nederpelt tegen het lijf die niet goed wist wat hij met de tweede etage van zijn bedrijf in grafmonumenten moest doen. Hij dacht er zelfs over om de etage dicht te timmeren. Eén en één was twee.”

Quote Eigenlijk hoop ik dat een bezoek aan het museum leidt tot een discussie Peter Feldkamp

Het museum geeft een beeld van hoe het er in vroeger dagen tijdens uitvaarten aan toeging. Rouwkaarten, bidprentjes, maar ook heel bijzonder materiaal staat er in vitrinekasten uitgestald. „Bijvoorbeeld een gedachtenisplaatje van de Belgische koningin Astrid, die bij een auto-ongeluk omkwam. Naast het prentje hangen foto’s waarop zij opgebaard te zien is. Daarnaast een plaatje van de Amerikaanse president Kennedy.”

Gordijnen

„Ook hebben we een rouwkamer nagebouwd, die vroeger werd gebruikt als mensen thuis werden opgebaard. Er werd dan een constructie van buizen opgebouwd waaraan zware donkere gordijnen werden gehangen. Er werden lakens voor de ramen van de overledene gehangen, ook voor die van de buren. De buren leefden mee en hielpen waar nodig. De slager sloot zijn winkel een uurtje als er iemand naar het graf gedragen moest worden, de timmerman leverde de kist en de postbode regelde de begrafenis. Vandaar uit is het beroep van uitvaartleider ontstaan.”

Herkenning en herinnering aan de tijden van weleer nemen een belangrijke plaats in het museum, maar ook de moderne tijd komt aan bod. Zo is er aandacht voor het crematorium en wordt met name aan technische ruimte, de oven, aandacht besteed. Op een apart plekje is op indrukwekkende wijze ruimte gecreëerd voor uitvaarten van kinderen.