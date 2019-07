Uitzicht om te delen: ‘Ik ben niet bang voor de dood, want ik weet hoe het paradijs eruit ziet’

Van bovenHet is dat zijn vrouw José wel eens op vakantie wil, anders zou Paul Thoen (65) nooit weggaan uit hun eigen paradijs aan de Naaldwijkse Rijnsburgerweg. Het uitzicht houden ze liever niet voor zichzelf. Dat vertellen ze deze week in de rubriek Van Boven.

Zie ik de rivier de Gantel?

,,Ja, als er ijs ligt dan kun je vanaf hier naar Vlaardingen schaatsen. Een Westlandse traditie. We gaan goed om met alle buren. Op deze plek in het door Koen Olthuis ontworpen huis komen alle vertrekken uit en kijken we alle kanten op. Het is open en transparant."

Is dit uw favoriete uitzicht?

,,Ho, we zijn er nog niet. Kom mee naar het dakterras. Kijk. Dit is ook uitzicht. Ik zit hier niet zoveel, maar wel met oud en nieuw. Dan staat de wereld in de fik. We kijken op het kerktopje van Monster, dat vuurwerk zie je, maar ook dat van 's-Gravenzande, Naaldwijk en Den Haag."

Aan de voorkant van uw huis heeft u de Plas van Alle Winden.

,,Voor Westlandse begrippen is deze plek uniek. Te midden van de hectiek vinden we hier onze rust. De plas is stiltegebied. Vroeger was ik wielrenner en kwamen we hier met vossenjachten. Toen vond ik het al mooi. Zie je dat fietspad met die brug? Via die weg ga je naar het strand. Vind je het leuk?"

Het is prachtig.

,,Ik ben niet bang voor de dood, want ik weet hoe het paradijs eruit ziet. Hier kan ik golfen op mijn minibaan, jeu-de-boulen, feestjes geven - ook voor goede doelen - en leuke gesprekken hebben met ondernemers. Op zaterdagochtend is het hier een zoete inval. Gezellig. We wonen fantastisch en delen dat graag met anderen."

Zoals met de buren?

,,Die ook. Mijn buurman geniet net als ik van de stilte. We organiseerden eens een golftoernooitje met een 'living target': een vriend met helm op in een rubberboot op de plas. Moesten wij hem proberen te raken en afslaan vanuit mijn buurmans paardenbak. Snap je nu waarom ik niet op vakantie hoef?”

