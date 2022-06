Ulbe Spaans volgt Frans Visee op als voorzitter van de Fietsersbond Westland

Een week om nooit te vergeten voor Team Westland: ‘Ik ben zó trots’

De deelnemers aan Team Westland zijn met een bijzonder gevoel op weg naar huis. Want bijzonder was het verblijf op Camping Les Trois Vallées in Argeles Gazost. Iedereen beleefde het op zijn of haar manier, maar over één ding waren ze het eens: dit was een week om nooit te vergeten.

25 juni