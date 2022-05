Unicum in 's-Gravenzande: een twintiger en een vrouwelijke molenaar laten de molen draaien

Eindelijk begint de bouw van appartemen­ten in De Luifel: ‘Lang gewacht, maar toch gekregen’

Met de start van sloopwerkzaamheden is de herontwikkeling van het karakteristieke café De Luifel in Poeldijk eindelijk een feit. Aan de Dr. Weitjenslaan worden vijf appartementen gebouwd. Dat gebeurt drie jaar later dan gepland. ,,We hebben lang gewacht, maar toch gekregen.”

