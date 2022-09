Unieke sportweek voor mensen met een beperking: ‘Er zijn zó veel mogelijkheden’

Joeri Bouwmeester, beweegcoach in Westland, is één van de organisatoren van de Unieke Sportweek Westland. ,,Sporten is gezond voor iedereen en het is vaak de combinatie van plezier en bewegen die het zo leuk maakt”, zegt hij. ,,Het aantal unieke sporters is in de afgelopen twee jaar enorm afgenomen. Met deze sportweek willen we zorgen dat het aangepaste sportaanbod in de gemeente meer bekendheid krijgt.”

Mogelijkheden

Er zit namelijk een sporter in iedereen, vervolgt Bouwmeester. ,,Er zijn zó veel mogelijkheden, maar nog niet iedereen in Westland is hiervan op de hoogte. Deze unieke sportweek laat zien hoeveel enthousiaste verenigingen we hebben. En we hopen natuurlijk dat er meer sporters gebruik gaan maken van het aanbod.”

Veertien verschillende sportaanbieders organiseren in de Nationale Sportweek speciale trainingen waaraan iedereen kan deelnemen. Zo kunnen deelnemers ontdekken wat er allemaal is in Westland en wat er bij hen past. Het aanbod is te bekijken op de website uniekesportweekwestland.nl.

Volledig scherm Hockeyen bij HV Westland in Naaldwijk kan ook. © PR

