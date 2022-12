Unieke wijk in Waelpolder met 48 woningen, een groen binnengebied en een dorpsplein

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) gaat in Waelpolder in ‘s-Gravenzande een unieke wijk ontwikkelen met 48 woningen, een groen binnengebied en een dorpsplein. De eerste woningen gaan naar verwachting komende zomer in verkoop, de bouw is in 2024.