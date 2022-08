Vaart achter huisvesting arbeidsmigranten in Floragebied: ‘Uitzendbureaus kom met plannen’

Groos Rodney van der Meijs: ‘Kritiek laat me echt helemaal koud’

Rodney van der Meijs (27) voetbalde in zijn jonge jeugd op topniveau. Vlak voordat hij bij ADO Den Haag een profcontract zou tekenen scheurde hij alles af in zijn knie. Begeleiding en mentale ondersteuning was er nauwelijks voor hem en dat bracht hem ertoe zich als personal coach toe te leggen op fysieke en psychische ondersteuning van lotgenoten. “Ik help graag mensen.”

31 juli