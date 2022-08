Vaart achter woonunits voor Oekraïense vluchtelingen in Monster

Vrees voor waterte­kort: ‘Elk huis moet een regenton hebben’

Er is in Nederland dagelijks meer vraag naar water dan dat er aanbod is en dat betekent dat er feitelijk een watertekort is. Daarom wil D66 Westland dat Westland en haar inwoners zich beter gaan voorbereiden op toekomstige watertekorten. Fractievoorzitter Benjamin Hofland heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd.

10 augustus