Vaarverkeer gehinderd als gevolg van tests door Hoogheemraadschap

De zogenoemde compartimentskeringen bevinden zich op verschillende plekken in de grotere vaarten en kanalen, ook wel de boezem genoemd. Het zijn schotten die de boezem gedeeltelijk kunnen afsluiten. Met de keringen kunnen de kanalen en vaarten, die met elkaar verboden zijn, van elkaar worden gescheiden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een dijk dreigt door te breken of wanneer sprake is van verontreiniging.



De keringen worden eens per jaar gecontroleerd en getest. Het Hoogheemraadschap is hier vandaag mee begonnen. De tests zorgen voor stremmingen, waardoor het vaarverkeer hinder kan ondervinden.



Vaarverkeer kan vandaag hinder ondervinden in Delft en Rijswijk, waar de kering in de Kastanjewetering getest wordt. Morgen zijn Naaldwijk en Honselersdijk aan de beurt, waar de kering in de Strijp getest wordt. Woensdag volgt de kering in de Oranjesluis in Maasdijk, donderdag kan vaarverkeer in Schipluiden en Maasland hinder ondervinden tijdens de test van de kering in de Zijde. In Schipluiden en Den Hoorn wordt vrijdag hinder verwacht tijdens de test in de Gaag. Hier blijft doorvaart vanwege een gedeeltelijke stremming wel mogelijk.



Het Hoogheemraadschap voert volgende week dinsdag nog twee laatste tests uit. Dan zijn de keringen in de Lange Raak en in de Reijnerwatering in Den Haag aan de beurt.



Elke ochtend het nieuws uit Westland in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!