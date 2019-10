Vader die zijn kinderen misbruikte hoort 7 jaar eisen: ‘Ik wilde dat ze me aardig gingen vinden’

Tegen een 52-jarige man uit Schipluiden die zijn stiefzoon en zijn twee eigen kinderen in zijn woning ernstig misbruikt zou hebben, is vandaag voor de Haagse rechtbank zeven jaar celstraf geëist.

De man wordt ook verdacht van het in bezit hebben van een flinke hoeveelheid kinderporno. Agenten vonden die in zijn kluis. ,,Een trieste en zeer ernstige zaak”, sprak de officier van justitie op de zitting. ,,Je houdt het niet voor mogelijk!”.

Lees ook 52-jarige man ook verdacht van ontucht met een derde kind en voor het bezit van kinderporno Lees meer

De zaak kwam aan het rollen toen de stiefzoon van de verdachte in het voorjaar van 2018 naar de politie stapte. Daar vertelde hij dat hij in de zomer van 2009 op 10-jarige leeftijd maandenlang door zijn stiefvader was misbruikt. Eerst had hij alles al aan zijn moeder verteld, die haar man daarop uit huis zette.

Buik

De stiefzoon deed bij de politie vervolgens aangifte omdat hij bang was dat zijn veel jongere halfbroer en -zus hetzelfde was overkomen.

Zijn bange vermoeden bleek te kloppen. De halfbroer en zijn zusje begonnen ook te spreken over misbruik dat enkele jaren geleden zou hebben plaatsgevonden. Tijdens een verhoor in een speciale studio legden ze verklaringen af wat ze allemaal meemaakten, ook op jonge leeftijd. De zoon zou door de verdachte een keer zijn gepenetreerd. Volgens de dochter was haar vader in de schuur van de woning ook op haar buik klaargekomen.

Quote Cliënt heeft een stoornis en enorme spijt Advocaat van de verdachte

,,Niet waar”, zei de verdachte woensdag bij de Haagse rechtbank. Ook de penetratie van zijn zoon sprak hij op de zitting tegen. Alle andere beschuldigingen van het misbruik bekende hij echter wel. ,,Waarom toch?”, wilde de rechter weten. ,,Ik was bang dat mijn vrouw me zou verlaten en dat ik mijn kinderen niet meer zou zien”, antwoordde de vader. ,,Daarom moesten ze me aardig vinden!” De verdachte zei zelf slachtoffer van misbruik te zijn geweest, maar daarmweinig last van te hebben.

De kinderen van verdachte lopen bij een psycholoog. De advocaat van verdachte vroeg om een lagere straf dan het OM eist. ,,Cliënt heeft een stoornis en enorme spijt”, sprak de raadsman. Daarbij zou een lange celstraf de kans op werkhervatting van de verdachte verhinderen.

De uitspraak is op 13 november.