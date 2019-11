Vader en zoon delen passie voor onderwijs: 'Somberen? Daar is dit een te mooi vak voor'

In de klas van meester Niek (58) - 'mijn naam is eigenlijk Nico, maar een collega heette ook zo, dus op school ben ik Niek'- hangen landkaarten, kindertekeningen, een kleurrijke prent over het rampjaar 1672. Daartussen een zwart-witfoto van een statige man, naast een groep jonge kinderen. ,,Dat is mijn overgrootvader Pieter Heus. Schoolhoofd van de eerste School met de Bijbel in 's-Gravenzande, er is daar zelfs een straat naar hem vernoemd. Zijn zoon, mijn opa dus, werd ook leerkracht. Mijn vader moest na de oorlog direct werken en kwam in de tuin terecht, maar van zijn kinderen zijn er weer drie voor de klas beland. Mijn oudere zus, mijn broer en ik.''