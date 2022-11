Vader en zoon uit Wateringen gepakt met grote hoeveelheid vuurwerk

Uitslagen en programma districts­be­ker: VUC verliest met 14-0, Schevenin­gen 2 gestaakt en DSO naar laatste 32

De tweede ronde van de districtsbeker in West II is in volle gang. SV Honselersdijk won na strafschoppen van competitiegenoot Wippolder en plaatste zich zo voor de laatste 32, eersteklasser VUC verloor met 14-0 (!) van tweedeklasser NSVV en de wedstrijd van Scheveningen 2 op bezoek bij CION is in de rust gestaakt. Hier vind je het programma en de uitslagen.

22 november