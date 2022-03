Vader Leerdam kon éindelijk weer met dochter mee naar wereldkampioenschap: ‘Zeer tevreden’

John (40) ontvlucht op nippertje oorlogsge­weld Kiev met zoontje: ‘Mijn ex-vrouw moesten we achterla­ten’

John Elstgeest (40), die al zes jaar in Oekraïne woont, bevond zich in Kiev toen Rusland een grootschalige aanval inzette. Op het nippertje wist hij samen met zijn zoontje (12) het oorlogsgeweld te ontvluchten en de Poolse grens over te komen. ,,Een half uur later en we hadden het niet gered.” Dat hij zijn ex-vrouw, werknemers en vrienden heeft moeten achterlaten, is een hard gelag.

2 maart