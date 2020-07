Vader van overleden Jim (17) neemt vandaag afscheid: ‘Dat hij nog orgaandonatie kon doen, geeft ons veel troost’

,,De afspraak is dat Jim ons altijd wakker maakt zodra hij thuis is. Misschien is het een moederinstinct, maar om 04.00 uur werd ik in bed aangestoten door mijn vrouw. ‘Jim is nog niet thuis’. Ik stelde voor een appje te sturen, maar kort daarna werden we gebeld door Jims beste vriend, helemaal in paniek. Jim lag in de ambulance en we moesten komen.” Robin Mulder vertelt rustig, beheerst en gecontroleerd over zijn zoon en de gebeurtenissen. Een enkele keer wordt het hem te veel, bijvoorbeeld als hij praat over zijn sterke 15-jarige dochter.