Vakantiegangers opgeschrikt door een keiharde explosie op strand: ‘Het was een enorme vuurzee’

Privébevei­li­gers pakken herrie schoppende studenten aan: ‘Bewoners blij dat ze normaal kunnen slapen’

Studenten vieren deze weken bij introductieweken door het hele land volop feest om het nieuwe studiejaar in te luiden. Maar tegelijk liggen buurtbewoners door de herrie daarvan wakker. Om spanningen tussen de twee groepen te voorkomen, experimenteert de TU Delft dit jaar met een speciaal beveiligingsteam in notoire overlaststraten. ‘Jullie zijn hier voor het geluid? Oh ja, natuurlijk doen we zachtjes hoor. We begrijpen het wel.’