Van 30 jaar cel naar 8 jaar met tbs: Vincent de B. krijgt veel minder straf voor gruwelijke dood Wil Vogelaar

Wil Vogelaar werd op 22 januari 2018 vastgebonden, mishandeld, beroofd en uiteindelijk neergestoken. Hij lag daarna dood in een plas bloed in zijn woning aan het Kloosterpad in Den Hoorn. Een mes stak nog uit het lichaam.

Hoofdverdachte Vincent de B. (45) uit Didam is maandagochtend tijdens het hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag, diefstal met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat wijkt flink af van de uitspraak die de rechtbank twee jaar geleden deed.



In 2020 werd De B. tot dertig jaar cel veroordeeld wegens moord. De B. ging zelf in 2020 in hoger beroep en ook het Openbaar Ministerie was het niet eens met de uitspraak. Het OM vond dat De B. naast celstraf ook tbs zou moeten krijgen. En dat gebeurde nu wel. De B. kreeg naast acht jaar cel ook tbs. ‘Het hof concludeert dat de feiten de verdachte wegens psychische stoornissen in verminderde mate kunnen worden toegerekend en dat de verdachte tbs met dwangverpleging moet worden opgelegd.’

Wel hoeft hij dus 22 jaar minder de cel in. De strafvermindering komt doordat De B. nu niet is veroordeeld voor moord, maar voor doodslag. ‘Het gerechtshof acht niet bewezen dat de verdachte met voorbedachte rade heeft gehandeld.’ Ook is er sprake van strafvermindering omdat de zaak lang op zich heeft laten wachten en de ‘redelijke termijn voor berechting is overschreden’.

Ook de medeverdachte Daniëlle de H. (48) uit Delft kreeg in hoger beroep een lagere straf. Zij kreeg in eerste instantie vijftien jaar cel, daar bleven er nu nog vier van over. Ze werd maandagochtend vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Wel is zij veroordeeld wegens diefstal met geweld.



In de zaak was er ook nog een derde verdachte, Gijsbert S. uit Beverwijk. Hij is in 2020 veroordeeld tot vier jaar cel, tegen hem liep geen hoger beroep.

