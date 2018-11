Van boven: 'Alsof ik terugga in de tijd'

Wat betekent de kwekerij voor u?

,,Pure nostalgie. Alsof ik terugga in de tijd. Mijn vader had vroeger vijftien druivenkassen in Wateringse Veld, voordat de grond door Den Haag werd opgekocht. Ik ben ermee opgegroeid. Nu worden druiven alleen nog gekweekt door hobbyisten en de vrijwilligers van Sonnehoeck, want voor bedrijven is het proces te arbeidsintensief. In de kassen van Sonnehoeck staan de soorten frankenthaler, alicante en gros maroc.''