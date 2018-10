Van boven: 'Autobedrijf gewild voor fotoshoots'

Verdachte uit Wateringen in klusjesman-zaak op vrije voeten

21 oktober De twee aangehouden personen in de zaak rondom de mysterieuze dood van een klusjesman in Rotterdam-Crooswijk, blijven verdachten. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag besloten. Wel zijn de 31-jarige vrouw uit Rotterdam en de 25-jarige man uit Wateringen - die beiden worden verdacht van doodslag - vandaag vrijgelaten, in afwachting van het onderzoek.