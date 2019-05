Van der Ende Racing Inn introduceert 3D glow in the dark minigolf

Hoe gaat het in zijn werk?

,,Bezoekers krijgen een setje golfclubs en een balletje, die licht geven in het donker, en een 3D-bril. Op het moment dat je de ruimte binnenloopt, komen de tekeningen op de muren echt op je af. Zo staat er bijvoorbeeld bij het thema onderwaterwereld een hele grote schildpad op de muur geverfd, die zweeft midden in de ruimte. Het is heel bijzonder gemaakt.’’



Zijn jullie er lang mee bezig geweest?

,,Ongeveer een half jaar. Het is in de zaal beneden, voorheen een discotheek. Daar is alles gesloopt en voorzien van muren en wandjes, zodat er meerdere ruimtes met verschillende thema’s zijn ontstaan.’’



Waarom minigolf?

,,We zijn een kart- en partycentrum en hebben veel activiteiten voor vooral ouderen. Karten en lasergamen is vrij actief, we hebben ook een escaperoom, daar moet je serieus bij nadenken. We wilden een doelgroep erbij in de vorm van opa’s en oma’s met kleinkinderen. Dit is een mooie aanvulling, zodat we echt voor ieder wat wils hebben.’’



Hebben jullie verder nog plannen voor uitbreidingen?

,,Er is nog wel een idee, maar daar kan ik weinig over loslaten. Dat zal ook niet binnen een jaar zijn.’’



Heeft u het zelf al geprobeerd?

,,Op het moment dat alles stond, kwam toevallig mijn vrouw met onze kinderen binnen. Zij hebben al geoefend. Dat is het enige moment geweest dat het is gebruikt.’’



