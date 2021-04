Vanaf deze week rijdt deze 18 meter lange gintruck door de regio

FloraHolland Topdrukte wint het van nieuws over fraude: 'Geen geheim dat er illegale activitei­ten plaatsvin­den'

6 maart Het is een gekkenhuis op de bloemenveiling in Naaldwijk. Vrachtwagens staan in lange rijen opgesteld om te worden geladen en zo snel mogelijk uit te rijden. Tijd om stil te staan bij het verontrustende nieuws over drugssmokkel, witwassen of belastingfraude bij FloraHolland is er eigenlijk niet. ,,Topdrukte,” zegt een exporteur van bloemen en planten.