Vandaag helder weer in Westland

Mogelijk toch alleen­staan­de asielzoe­kers in opvangcen­trum in Mid­den-Delfland

Het Centraal Opvang Asielzoekers (COS) en Midden-Delfland bakkeleien over de mogelijke opvang van alleenstaande, mannelijke asielzoekers in deze gemeente. Midden-Delfland wil het liefst gezinnen opvangen, maar op die wens zegt het COA niet in te kunnen gaan.