Vanmiddag live-debat: Arbeidsmigranten worden uitgebuit, maar met die algemene verwijten ‘moet het afgelopen zijn’

‘Nieuw’ Varend Corso moet vrolijk­heid en kleur brengen: ‘Doorgaan zal erom spannen’

18 januari Het is nog hoogst onzeker of er in 2021 een Varend Corso is, maar de organisatie en verantwoordelijke burgemeesters zijn hard bezig met de voorbereidingen. ,,Wel handig om alles voorbereid te hebben mocht er zich dit jaar een mogelijkheid aandienen voor dit evenement dat de tuinbouw in onze regio altijd zeer promoot.”