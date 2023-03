Vanwege rugproblemen vertrekt Goos uit Naaldwijkse 2-onder-1-kapwoning: ‘Anders langer willen blijven’

Van leasebak naar gehandicap­ten­zorg: ‘Op kantoor vroeg niemand hoe het met je gaat’

Hij reed een in een grote lease-auto, vloog voor zijn werk de hele wereld over en had een prachtig salaris. Martin Bruijniks (63) uit Den Haag had het dik voor elkaar, maar zelf werd hij steeds minder blij. Was dit het nou? Hij hakte de knoop door en ontfermt zich nu, voor slechts een derde van zijn oude salaris, over verstandelijk gehandicapten.