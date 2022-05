Varen hoeft helemaal niet duur te zijn

Varen is helemaal in. Die trend wordt gesignaleerd door iedereen die beroepsmatig of voor de lol vaak op het water te vinden is. Een paar jaar geleden wachtten duizenden bootjes op een nieuwe eigenaar. Omdat het voor oude plezierkapiteins heel lastig was een nieuwe eigenaar te vinden. Die dagen zijn echter voorbij. Kopers zijn er volop. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die liever iets huren. Ze gaan met of zonder kapitein het water op. Of ze huren een elektrische sloep. Meer avontuurlijke types proberen op een SUP te balanceren.