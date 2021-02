Varend Corso 2021 definitief afgelast door coronavirus: ‘Het Corso is heilig’

Een ‘moeilijk besluit’, maar door het coronavirus is er ook dit jaar geen Varend Corso. ,,We redden het niet, het is niet anders.” Er wordt daarom alweer uitgekeken naar volgend jaar.”

Het organiseren van het spektakel is ‘niet haalbaar’, laat het Westlandse bestuur weten. Het vergaderde donderdagavond over het organiseren van het Corso. Het was een ‘moeilijk besluit’ om de editie van 2021 af te gelasten.

,,Landgenoten, streekgenoten, Westlanders, schippers, burgemeesters, afhouders, figuranten, aanhouders en barpersoneel, ik heb slecht nieuws”, zegt Rob Baan, voorzitter van Varend Corso Westland, in een videoboodschap. ,,We redden het niet, het is niet anders. Ik baal ervan.”

Sterker dan wij

De oorspronkelijk geplande datum van 1 juli is te vroeg, omdat het vaccinatieprogramma ‘te lang’ duurt. Een moment in september is na overleg met politie en burgemeesters ook afgevallen. ,,Dit virus is helaas sterker dan wij. We gaan dingen bedenken om het Varend Corso levend te houden.”

Het bloemenspektakel zou in 2020, die editie werd door het coronavirus al afgelast, voor het eerst Den Haag aandoen. Dat programma zou naar dit jaar worden verplaatst. ,,Als we naar Den Haag gaan heb je natuurlijk een enorme club mensen op de been”, zegt Baan. ,,Dat vinden burgemeesters en de veiligheidsregio geen goed plan.”

Quote Het Corso is heilig en moet doorgaan, we laten ons niet kisten Rob Baan

Maar het Corso keert volgend jaar in volle glorie terug, vertelt Baan in een gefingeerd telefoongesprek aan de Westlandse burgemeester Bouke Arends. ,,Ja Bouke, ik heb het al verteld. Het is nu bekend bij iedereen, maar volgend jaar wel natuurlijk. We verwachten volledige medewerking als iedereen is gevaccineerd. Het Corso is heilig en moet doorgaan, we laten ons niet kisten.”

Kijk hier naar de videoboodschap van Rob Baan.

