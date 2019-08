Varend Corso en Den Haag lonken naar elkaar: Definitieve plannen bekend in september

Ook Groep de Mos in Den Haag wil de stoet met Westlandse producten versierde boten graag naar de stad halen. Na schriftelijke vragen bleek dat ook het gemeentebestuur achter die ambities staat. ,,Er zijn nog wat technische problemen die worden onderzocht”, zegt Ralf Sluijs, raadslid voor Groep de Mos. ,,Wat die precies zijn, daar weet ik de details niet van. Maar die beperkingen moeten we zeker weg kunnen nemen.” De zogenoemde ‘nautische mogelijkheden’ worden nu verder uitgewerkt.

Het bestuur van het Varend Corso had voor de editie van 2017 ook al plannen om richting Den Haag te gaan. Dat idee werd weer ingetrokken na protesten uit het Westland, omdat dan hun geliefde ‘Westlanddag’ zou verdwijnen. De ‘traditionele’ zaterdag, waarop de boten vooral door het Westland varen, zou naar zondag gaan. ‘Veiligheidsaspecten’ werden als argument genoemd om de plannen terug te draaien.

Geheim

Maar de kersverse corsovoorzitter Rob Baan, tevens directeur van miljoenenbedrijf Koppert Cress, laat zijn droom door die voorgeschiedenis niet in duigen vallen. ,,In september maken we onze plannen voor volgend jaar bekend. Het is geen geheim dat ik graag groter wil. Den Haag? Ja graag, maar het is bijvoorbeeld nu nog niet mogelijk om daar een rondje te varen. Ik heb in ieder geval goed contact met wethouder Richard de Mos.”

Het Hoogheemraadschap laat weten dat het nu alleen nog mogelijk is om met zulke grote, versierde schepen, naar Den Haag te varen via de Schie. Dat zou dus betekenen dat de bekende route van het Varend Corso drastisch zal veranderen. De route over de Strijp en Reijnerwatering is te smal en heeft een aantal lage vaste bruggen, die een belemmering vormen, aldus een woordvoerder.

Quote Het zou zeker goed zijn als er meer aandacht is voor de Haagse grachten

Maarten Hinloopen, eigenaar van diverse horecazaken aan de Haagse Grote Markt, is enthousiast over de plannen. ,,Het zou zeker goed zijn als er meer aandacht is voor de Haagse grachten. Daar doen we nu veel te weinig mee. Het Varend Corso, ik ben er zelf nooit geweest, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat leuk vinden en dat er genoeg horecazaken langs de kades zijn die enthousiast zullen zijn.”

Baan durft nog verder te dromen. ,,Den Haag? We hebben ook Rotterdam nog he. En ik ben pas echt tevreden als we naar Leiden varen.”

