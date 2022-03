Varend Corso krijgt 40.000 euro extra van de gemeente voor nieuwe activiteiten

Bezwijkt Joran Kweekel in halve finale van het NK weer onder de druk? ‘Drie keer is scheeps­recht’

Op weg naar de nationale badmintontitel rekent Drop Shot in de halve finale en in de eindstrijd op Joran Kweekel. Hij moet zijn ongeslagen status in de enkelspelen vasthouden en niet zoals in het verleden gebeurde onder de druk bezwijken.

10 maart