Varend Corso maakt zich op voor warm weekend: ‘Veel drinken en goed op elkaar letten’

Feestweek Westland Reünie in Naaldwijk gered, bestuur winkeliers­ver­e­ni­ging pakt draad weer op

De Naaldwijkse feestweek Westland Reünie is gered. Die was op losse schroeven komen te staan nadat het bestuur van winkeliersvereniging BIZ Naaldwijk Winkelrijk vorige maand tijdens de algemene ledenvergadering was opgestapt. Op aandringen van de meerderheid van de leden van de winkeliersvereniging pakt het bestuur de draad nu toch weer op.