Varend Corso spetterend van start in Theaterloods: ‘Het enthousiasme bij de deelnemers is groot’

FloraHol­land stelde werknemers jarenlang bloot aan asbest zonder beschermen­de pakken

Bloemenveiling FloraHolland heeft werknemers van de technische dienst jarenlang blootgesteld aan asbest. De medewerkers moesten soms boren en zagen in asbestplaten in het FloraHolland-gebouw in Aalsmeer en daarmee heeft de onderneming volgens de kantonrechter in Amsterdam onrechtmatig gehandeld.

24 januari