Varend Corso toch door Den Haag: ‘Geweldige kans om de bijna Trumpiaanse muur af te laten brokkelen’

Varend Corso weer op zaterdag door Westland: ‘Er is nog steeds geen duidelijk­heid vanuit Den Haag’

De bonte botenstoet van het Varend Corso trekt volgend jaar weer op zaterdag in plaats van op zondag door de Westlandse wateren. Omdat het nog niet zeker is of de gemeente Den Haag toestemming geeft om de boten door de residentie te laten varen, is de route omgedraaid. ,,Dan kunnen we de zondag er desnoods af knippen en varen we drie dagen.”

25 oktober