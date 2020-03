Varend Corso voor dit jaar van de baan: bestuur schrapt evenement ‘met pijn in het hart’

‘Me­ga-te­kort’ aan personeel dreigt voor groentete­lers

10:51 Veel arbeidsmigranten die in de sierteelt werken, zitten thuis of zijn terug naar hun land van herkomst omdat er door de coronacrisis nauwelijks werk is in de bloemen en planten. Maar over een paar weken barst de drukte in de paprika’s en tomaten los. ,,We krijgen een mega-tekort aan personeel.”