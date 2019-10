Varkenskop vliegt door raam bij jarige Djade (18): ‘Happy birthday bitch’

Volledig scherm De varkenskop die vannacht bij het huis van Djade Muit door de voorruit is gegooid. © Djade Muit De varkenskop is samen met een stoeptegel door de ruit gegooid. Er zat ook een lugubere kaart bij. Een roze verjaardagskaart met gouden letters die ‘Happy Birthday’ vormen. Maar binnenin staat een tekst waar Djade Muit helemaal niet gelukkig van wordt. ‘Happy birthday bitch’ staat er, samen met de woorden ‘metalé metalé’. Wat dat precies betekent weet ze niet, maar haar zusje heeft wel een idee. ,,Metalé betekent in het Turks of Spaans zoiets als ‘Ik heb gedood’."

Djade vermoedt dat de dader een jongen is die ze via internet heeft leren kennen. ,,We hadden wel eens contact, online en in het echt, maar de laatste tijd wilde ik dat niet meer. We vonden elkaar wel leuk, maar hebben nooit iets gehad. Maandag heb ik hem geblokkeerd met mijn telefoon. Ik denk dat hij het daar niet mee eens was.”

Quote Ik voel me bedreigd, durf niet over straat en bij elk onbekend geluid schrik ik. Djade Muit

De varkenskop werd gevonden door haar moeder, ‘s ochtends om 3.45 uur. Drie kwartier later stond de politie op de stoep om de schade op te nemen en hun verhaal aan te horen. ,,Maar we kunnen vrijdag pas bij de politie terecht om aangifte te doen. Dat snappen we echt niet. Ik voel me bedreigd, durf niet over straat en bij elk onbekend geluid schrik ik. En dan moet ik maar tot vrijdag wachten. Kennelijk heeft dit geen prioriteit.”

De politie laat weten dat het gebruikelijk is om aangiftes op afspraak te doen, en dat er vrijdag pas ruimte was in de agenda van politiebureau Westland. ,,Als het slachtoffer wel meteen aangifte wil doen, kan ze wel altijd naar een ander politiebureau waar wel meteen tijd is”, aldus een woordvoerder.

Getuigen

De familie heeft foto’s gemaakt van het oormerk van het varken, in de hoop dat dat meer informatie oplevert. Verder heeft Djade besloten om haar verhaal te doen, in de hoop dat er getuigen zijn van het incident. ,,Hoe meer mensen hier vanaf weten, hoe veiliger ik me voel. En hopelijk zijn er getuigen die iets hebben gezien en dit bij de politie melden.”