Veegwagen knalt tegen auto in Naaldwijk

Reshma Roopram, het Mooiste Meisje van de Klas, blikt terug (en kijkt vooruit)

Mooie mensen hebben een streepje voor in het leven… Ze vallen op het eerste gezicht beter in de smaak en maken makkelijker vrienden. Tot zover de theorie. Reshma Roopram, met wie het later gelukkig helemaal goed is gekomen, beleefde haar jeugd in Den Haag bepaald anders: ,,Ik heb me heel alleen gevoeld op school.”

25 september