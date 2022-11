Veel schade na explosie in garagebox Maasdijk, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Bij een garagebox op de Honderdland in Maasdijk heeft zaterdagavond een explosie plaatsgevonden. De roldeur en een muur raakten flink beschadigd. Bij het incident is één persoon gewond geraakt. Deze is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De melding van de explosie kwam iets na 22.00 uur binnen bij de brandweer. Met meerdere eenheden gingen de hulpdiensten ter plaatse. Onder meer het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse, maar deze was even later niet meer nodig.

Eenmaal op de locatie aangekomen bleek een roldeur en een muur te zijn opgeblazen. Op het moment van de explosie in de garagebox was één persoon aanwezig, die gewond is geraakt. De persoon werd korte tijd onderzocht in de ambulance en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de explosie heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De brandweer zou twee gasflessen in de garagebox hebben gevonden, maar het is nog niet duidelijk of deze met het incident te maken hebben gehad.

Volledig scherm Op de Honderdland in Maasdijk heeft zaterdagavond 5 november een explosie plaatsgevonden bij een garagebox. © District8