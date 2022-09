Veertig kunstenaars exposeren op negentien locaties tijdens Open Atelierroute

Tijdens de editie in 2018 hebben meer dan duizend kunstliefhebbers het tweedaagse evenement bezocht, blikt Marja Ouwerling, de voorzitter van OAWK, terug,. ,,Omdat we door corona lang niet konden exposeren zien we een groot enthousiasme bij de deelnemers”, zegt ze. ,,We hopen dan ook dat er deze editie weer veel belangstelling is van het Westlandse publiek.”