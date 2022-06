Verbijstering na val van oud-minister Dekker in Monster: ‘Dat het uitgerekend hem moet overkomen’

CDA na jaren op het pluche nu in de oppositie: ‘De Westlandse politiek is écht geen ponykamp’

Voor het eerst in de historie van de gemeente Westland zit het CDA in de oppositie en dat is even wennen. De fractie bestaat bovendien nog maar uit zes raadsleden, ook een groot contrast met voorgaande periodes. Fractievoorzitter Jenny Vermeer blikt terug op de voor het CDA desastreus verlopen verkiezingen en de afgelopen vier jaar, maar kijkt vooral naar de toekomst. ,,We doen het met z’n allen voor die Westlander.”

4 juni